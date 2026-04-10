Il Partito Democratico di Milano ha chiesto di sospendere il rapporto di gemellaggio con Tel Aviv, riproponendo la richiesta già avanzata in passato. Contestualmente, un esponente del partito ha dichiarato che potrebbe lasciare il gruppo politico se la richiesta non sarà accolta. La discussione riguarda la relazione tra le due città e le eventuali ripercussioni politiche interne al partito.

Il Pd di Milano chiede nuovamente di sospendere il gemellaggio con Tel Aviv, e l'esponente dem Emanuele Fiano minaccia l'addio dal partito. Un lungo post su Facebook pieno di amarezza per le scelte dei dem e il rimpianto per i tempi in cui "si organizzavano incontri con la sinistra israeliana e quella palestinese e addirittura viaggi in Israele e Palestina per capire, per conoscere, per studiare (parola ormai desueta) e per farsi protagonisti del dialogo ". Il lungo sfogo su Facebook. "Il Pd di Milano chiede nuovamente di sospendere il gemellaggio di Milano con Tel Aviv. Vedo che appoggiano questa richiesta portata in Aula in Consiglio Comunale dalla capogruppo Beatrice Uguccioni anche Pierfrancesco Majorino e ovviamente il segretario metropolitano Capelli. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Gemellaggio con Tel Aviv, il Pd chiede di nuovo lo stop. E Fiano minaccia l'addio

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Sospensione del gemellaggio con Tel Aviv, Sala prende tempo e deciderà con la giuntaGiovedì prossimo ne parlerò in giunta perché voglio sentire l'opinione di tutti quelli che lavorano con me, ha detto Sala ai cronisti. Non è tardata ad arrivare la risposta dei Verdi: Il sindaco gi ... milanotoday.it

Le dichiarazioni dell’esponente del Partito Democratico e di Sinistra per Israele: “Voi interrompete il legame con tutta Tel Aviv, anche quella che lavora senza tregua per la pace e contro la guerra” - facebook.com facebook

Fiano verso l'addio al Pd. "Stop al gemellaggio Milano-Tel Aviv Difficile rimanere in un partito così". x.com