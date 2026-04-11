Una persona affetta dal Parkinson descrive la malattia come un processo che gradualmente limita le funzioni del corpo, rendendo difficile camminare e gestire le azioni quotidiane. L’appello si concentra sulla necessità di modificare la legge 40, con l’obiettivo di sostenere la ricerca e offrire nuove speranze ai pazienti. La testimonianza mette in luce le sfide quotidiane di chi convive con questa condizione.

“Il Parkinson è una malattia che spegne il corpo lentamente. Camminare diventa sempre più difficile, e a volte ho paura perfino di tenere in braccio i miei nipoti”. È la voce di Maurizio Fravili, 68 anni, a dare un volto e un’emozione concreta al dibattito che si riaccende alla vigilia della Giornata mondiale del Parkinson. Un appello che non è solo personale, ma che chiama in causa la possibilità stessa di sperare in una cura. A vent’anni dall’approvazione della legge 40 sulla procreazione medicalmente assistita, l’Associazione Luca Coscioni torna a chiedere la rimozione di uno dei divieti ancora in vigore: quello che impedisce di destinare alla ricerca gli embrioni non idonei a una gravidanza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il Parkinson spegne il corpo”: l’appello per cambiare la legge 40 e dare speranza alla ricerca

Leggi anche: Per la Giornata mondiale del Parkinson dell'11 aprile, un appello per abbattere i divieti della legge 40, e consentire la ricerca sugli embrioni non idonei a una gravidanza. Oggi in Italia sono crioconservati senza ragione

Sollicciano, voci di speranza. Appello per nuovi sacerdoti: "Ci aiutano a cambiare vita"Una veglia di preghiera a distanza da parte di un gruppo di detenuti di Sollicciano per le vocazioni con un testo che è stato poi inviato al Rettore...

Temi più discussi: Parkinson, l'appello: L'Italia cancelli il divieto di ricerca sulle cellule staminali embrionali; Parkinson, associazione Coscioni: 'Sì ai test con cellule embrionali'; Parkinson, appello contro i divieti della legge 40.

Parkinson, l'appello: L'Italia cancelli il divieto di ricerca sulle cellule staminali embrionaliIl Parkinson è una malattia che spegne il corpo lentamente. Colpisce le cellule nervose e compromette l'autonomia, la qualità della vita e la libertà. Camminare è sempre più difficile. Mentre io pegg ... repubblica.it

La sfida contro il Parkinson non è solo curare ma prevenireFondazione Pezzoli da 30 anni è attiva nella raccolta fondi per sostenere vari progetti. Pubblicati 300 lavori scientifici ... ilgiornale.it

Associazione Luca Coscioni. . “Ho perfino paura di tenere in braccio i miei nipoti. Il Parkinson è una malattia che spegne il corpo lentamente. Colpisce le cellule nervose e compromette l’autonomia, la qualità della vita e la libertà”. Maurizio ha 68 anni e nel 20 - facebook.com facebook