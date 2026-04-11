Le tensioni tra il Vaticano e gli Stati Uniti sembrano intensificarsi, con un deterioramento dei rapporti tra le figure di spicco di entrambe le parti. Donald Trump e il cardinale Robert Prevost sono i protagonisti di questa crescente distanza, mentre le relazioni tra il papa e le istituzioni americane si fanno sempre più fredde. La situazione riflette un quadro di scontri e divergenze che coinvolgono i principali attori del panorama politico e religioso internazionale.

Tempi duri sull'asse Vaticano-Washington. La guerra sta allontanando i due statunitensi più importanti: Donald Trump e Robert Prevost. Non è questione di poco conto in un Paese dove l'elettorato cattolico è stato significativo per la vittoria del tycoon. C'è chi si lecca i baffi perché nelle attuali circostanze intravede la possibilità di "incoronare" Leone XIV a nemico giurato di Trump, così come sperato sin da dopo l'elezione. Invece il cardinale Raymond Leo Burke, punto di riferimento dei cattolici conservatori d'America (e non solo), in quest'intervista dà prova di come si possa essere leali al Papa ma non ostili all'amministrazione Trump. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Il Papa non sarà mai l'eroe degli anti-Trump"

Il piccolo Liam, simbolo dell'anti Ice, sarà deportato dagli Usa con il fratello, il papà e la mamma incintaIl piccolo Liam è diventato il simbolo delle proteste contro l’Ice, l’agenzia anti-immigrazione americana.

Sinners o Una battaglia dopo l’altra? Comunque vada l’Oscar 2026 per il miglior film sarà anti TrumpE se fosse la notte di Sinners e noi dall’Italia, come spesso capita per la vasta, differente cultura americana, non ci avessimo capito niente?...

Iran vs Israël vs USA : comprendre les origines d’un conflit mondial - Documentaire Actualités - AT

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Rimini accoglie il Papa. Leone al Meeting: Per la città sarà un momento storicoRimini, 20 febbraio 2026 – Da Giovanni Paolo II a Leone XIV. Rimini accoglie il Papa, quarantaquattro anni dopo: il Santo Padre sarà in città sabato 22 agosto per partecipare al Meeting al Meeting per ... ilrestodelcarlino.it

Nel nuovo episodio di Fratelli di Crozza, il comico veste i panni di Papa Leone XIV con battute su pace e paradisi fiscali - facebook.com facebook

Un bellissimo articolo che ci prepara all’appuntamento di preghiera per la pace di oggi pomeriggio con papa Leone (ore 18 a San Pietro, oppure ovunque siate) x.com