Sinners o Una battaglia dopo l’altra? Comunque vada l’Oscar 2026 per il miglior film sarà anti Trump

L'Oscar 2026 per il miglior film si preannuncia come una sfida tra diverse pellicole, con una possibile vittoria che potrebbe essere interpretata come un messaggio contro l'amministrazione Trump. Nel frattempo, in Italia, si parla di

E se fosse la notte di Sinners e noi dall’Italia, come spesso capita per la vasta, differente cultura americana, non ci avessimo capito niente? Secondo la maggior parte dei siti del settore l’epopea tutta black con vampiri volanti di Ryan Coogler e Michael B. Jordan avrebbe superato Una battaglia dopo l’altra per l’Oscar come miglior film. Curioso, peraltro, che si tratti di una, pardon, battaglia meramente tra film politici tutta in casa Warner. Casa di produzione che è appena stata acquistata dalla Paramount (agli Oscar 2026 con zero tituli già prima di iniziare), tanto che la domanda è, e sarà: ma David Ellison produrrà in futuro due film così smaccatamente antirepubblicani e, come quello di P. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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