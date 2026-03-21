Il piccolo Liam, simbolo dell’anti Ice, sarà deportato negli Stati Uniti insieme al fratello, al padre e alla madre incinta. La famiglia ha un mese di tempo per presentare ricorso contro l’espulsione forzata. Liam, che ha cinque anni, era stato coinvolto in questa vicenda legale che riguarda il suo futuro e quello dei suoi familiari.

Il piccolo Liam è diventato il simbolo delle proteste contro l’Ice, l’agenzia anti-immigrazione americana. Ora il bambino di 5 anni, che era stato arrestato a Minneapolis, e la sua famiglia rischiano di essere deportati dagli Stati Uniti. Hanno un mese di tempo per fare ricorso contro la decisione di un giudice. Liam e la famiglia rischiano di essere deportati Liam Conejo Ramos è il bambino di 5 anni con il cappello azzurro con le orecchie, la cui foto dell’arresto da parte dell’Ice è diventata un simbolo. Il 20 gennaio il piccolo è stato arrestato insieme al padre e poi la famiglia era stata trasferita in un centro di detenzione familiare in Texas. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Il piccolo Liam, simbolo dell'anti Ice, sarà deportato dagli Usa con il fratello, il papà e la mamma incinta

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