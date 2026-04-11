il nuovo modello di anthropic che ha mandato nel panico le banche statunitensi

Un nuovo modello sviluppato da Anthropic ha causato grande preoccupazione tra le banche negli Stati Uniti. Secondo quanto riferito, il sistema è stato in grado di individuare migliaia di vulnerabilità nei loro sistemi di sicurezza. La scoperta ha portato le autorità governative a intervenire, preoccupate per le possibili implicazioni sul settore finanziario. La notizia ha attirato l’attenzione di esperti e istituzioni, che stanno valutando le conseguenze di questa tecnologia.

È così potente da aver trovato migliaia di falle di sicurezza nei loro sistemi, e spinto il governo a convocare una riunione di emergenza Nei giorni scorsi il segretario del Tesoro degli Stati Uniti Scott Bessent ha convocato una riunione d’emergenza con i capi delle più grandi banche del paese, per comunicare che i loro sistemi informatici sono a rischio. È una scoperta che è stata fatta grazie a Claude Mythos, il nuovo modello di software di intelligenza artificiale di Anthropic, una delle aziende del settore più importanti al mondo (e con cui il governo statunitense ha un contenzioso aperto). Dopo averlo creato, Anthropic si è resa conto che questo nuovo modello è talmente potente ed efficace da individuare migliaia di falle di sicurezza nei sistemi di uso comune nelle aziende, anche in quelle finanziarie. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Temi più discussi: Troppo potente per un rilascio pubblico: Anthropic limita Mythos a 40 aziende; Claude Mythos è il modello AI di Anthropic che fa paura agli esperti di cybersecurity; Cosa succede quando l'IA è troppo potente? Anthropic lo sta scoprendo; Claude Mythos, il modello di Anthropic che spaventa: Per ora non lo diamo al pubblico, anteprima per le Big Tech.

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Dal ruolo delle Big Tech nelle guerre in Ucraina e Medio Oriente allo scontro fra Anthropic e Pentagono. Dai soldi alle campagne elettorali di destra e sinistra alla competizione tecnologica col nemico cinese. Benvenuti nell'era dell'I.A.crazia. - facebook.com facebook

Non ho competenza in materia, ma alla luce di questo studio mi pare evidente che il CEO di Anthropic aveva ragione nel suo scontro con il Pentagono almeno su un punto assolutamente cruciale. Nell’utilizzo degli LLM a fini militari occorre prevedere sempre i x.com