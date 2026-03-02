Un documento diffuso online ha creato scompiglio tra gli investitori di Wall Street, provocando un improvviso tonfo delle azioni. Il testo in questione, definito come uno scenario e non una previsione, ha generato preoccupazioni e volatilità tra gli operatori finanziari, portando a un calo significativo del mercato azionario. La diffusione del memo ha attirato l’attenzione di analisti e trader, che si sono trovati a reagire alla sua presenza nel contesto economico.

Il report di Citrini Research immagina il 2028: disoccupazione oltre il 10 per cento, borse giù di un terzo, domanda in caduta. L’AI spezza il legame tra lavoro e reddito. Con un disclaimer: è uno scenario, non una profezia. Ma i mercati tremano “Uno scenario, non una previsione”, è il disclaimer del memo virale che ha fatto crollare il mercato azionario. Il saggio della società di analisi Citrini Research, intitolato “The 2028 Global Intelligence Crisis”, immagina un mondo in cui la rapida adozione dell’intelligenza artificiale porta a licenziamenti di massa dei colletti bianchi, al crollo della spesa dei consumatori, alla distruzione della domanda, all’aumento della disoccupazione e, in ultima analisi, alla devastazione economica. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Arriva l’apocalisse artificiale. Il documento sul lavoro che ha mandato nel panico la Borsa di New York

“Presto la Groenlandia”: cosa significa il post Usa che ha mandato nel panico CopenaghenUna foto della carta geografica della Groenlandia con sopra dipinta la bandiera americana ha infuriato il governo della Danimarca, che ha deciso di...

Cene tra perfetti sconosciuti. L’idea che arriva dalla Puglia e che ha conquistato anche New YorkEcco come due ragazze pugliesi hanno trasformato la convivialità in un’esperienza artistica: cene segrete, luoghi straordinari e tavolate che...

Approfondimenti e contenuti su Borsa di New.

Discussioni sull' argomento L’Intelligenza artificiale ora fa paura: a Wall Street e Mumbai crollano le azioni del software; L’Intelligenza artificiale ora fa paura: i mercati di Wall Street e Mumbai preoccupati per il taglio dei posti; L'allarme di Pignataro, l'uomo più ricco d'Italia: Stiamo insegnando all'AI come renderci superflui; L’allarme di Andrea Pignataro, il nuovo uomo più ricco d’Italia: Stiamo insegnando all’intelligenza artificiale come sostituirci.

Wall Street, arriva l’incognita IA. Tensione sui T-Bond a dieci anniLa Borsa di New York ha aperto la settimana sotto pressione, tra nuove tensioni nel settore della gestione patrimoniale e un rapporto sull’occupazione più forte del previsto che ha fatto impennare i ... ilmessaggero.it

NEW COLLECTION | jeans a palazzo e maglia con scritta @weekendmaxmara borsa di jeans @mc2saintbarth e scarpe @flowermountain_official Via G Garibaldi 85, Desio #boutique #ootd #newcollection #springcollection #milano facebook

Il vincitore della borsa di studio dell'Alvin Ailey School di New York è: Nicola! #Amici25 x.com