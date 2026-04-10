Questa mattina a Bologna è stata riaperta al traffico la nuova viabilità del Paleotto, nel nodo Rastignano. La riapertura segna la fine dei lavori di modifica alla viabilità e permette di utilizzare nuovamente le strade interessate. La nuova configurazione è stata introdotta per migliorare la circolazione nella zona e ridurre i tempi di percorrenza. La riapertura è stata ufficializzata alla presenza di un rappresentante dell’amministrazione comunale.

Bologna, 10 aprile 2026 - Questa mattina, alla presenza dell'assessore comunale alla Nuova Mobilità, Michele Campaniello e della presidente del quartiere Savena, Marzia Benassi, è stata inaugurata l a nuova viabilità comunale di via del Paleotto, al confine tra Bologna e Rastignano, prima frazione di Pianoro. La strada, da ora, sarà aperta al traffico con nuove aree di sosta a servizio del territorio e la pedonalizzazione del ponte Bailey. L’opera realizzata dalla Città metropolitana. L’opera, realizzata dalla Città metropolitana di Bologna nell’ambito del Nodo di Rastignano – 2° lotto e recentemente presa in carico dal Comune, rappresenta un importante intervento di completamento della rete viaria dell’area sud-est della città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nodo Rastignano, riaperta al traffico la nuova viabilità del Paleotto: come funziona

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