Chiesa Juve i bianconeri corrono ai ripari | la Vecchia Signora può cambiare strategia Ecco cosa sta succedendo

La Juventus sta valutando diverse opzioni per rafforzare la rosa, in particolare in vista della possibile modifica della strategia di mercato. Dopo un confronto con il calciatore Chiesa, i bianconeri stanno considerando alternative, anche in risposta alle trattative con il Liverpool per il ritorno dell’esterno italiano. Questi cambiamenti indicano un atteggiamento di flessibilità volto a migliorare la squadra e a rispondere alle sfide della stagione.

Juve, Chirico: 'Chiesa tornerebbe molto volentieri in bianconero' - Secondo quanto riferito dal giornalista Marcello Chirico sulla piattaforma Youtube, Federico Chiesa tornerebbe molto volentieri a vestire la maglia della Juventus già dal prossimo gennaio. it.blastingnews.com

#Juve, si complica la pista #Chiesa Il punto di #Romano - facebook.com facebook

#Juve, brutte notizie per Chiesa: il Liverpool spara alto x.com

