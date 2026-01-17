Chiesa Juve i bianconeri corrono ai ripari | la Vecchia Signora può cambiare strategia Ecco cosa sta succedendo
La Juventus sta valutando diverse opzioni per rafforzare la rosa, in particolare in vista della possibile modifica della strategia di mercato. Dopo un confronto con il calciatore Chiesa, i bianconeri stanno considerando alternative, anche in risposta alle trattative con il Liverpool per il ritorno dell’esterno italiano. Questi cambiamenti indicano un atteggiamento di flessibilità volto a migliorare la squadra e a rispondere alle sfide della stagione.
Chiesa Juve, stallo col Liverpool per il ritorno dell’esterno italiano. Ecco cosa sta valutando la Juve per correre ai ripari. Le strategie operative della Juventus per la sessione invernale stanno subendo una decisa accelerazione, ridisegnando le gerarchie degli obiettivi per l’attacco. Sullo scacchiere del responsabile dell’area sportiva, si registra un sorpasso significativo: Daniel Maldini avanza prepotentemente verso la Continassa, guadagnando la pole position a discapito della suggestione legata al ritorno di Federico Chiesa. La motivazione è prettamente economica e contrattuale. Sebbene l’ex numero 7 abbia dato la sua totale disponibilità, aprendo persino a una riduzione dell’ingaggio, la trattativa con il Liverpool è bloccata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Chiesa Juve, i bianconeri corrono ai ripari: la Vecchia Signora può cambiare strategia. Ecco cosa sta succedendo; Mercato Juventus, Chiesa rallenta: contatti per Daniel Maldini e Thiago Almada.
