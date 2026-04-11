Il Milan perde a San Siro | l’Udinese allontana Allegri dalla panchina azzurra?

Il Milan ha subito una sconfitta casalinga contro l'Udinese, che ha inflitto una battuta d'arresto alla squadra di casa. Durante la partita, si sono verificati alcuni episodi che hanno attirato l'attenzione, mentre nel frattempo si fa strada l’indiscrezione su un possibile cambio alla guida della nazionale di calcio. La serata si è conclusa con molte domande aperte, anche in relazione alle decisioni future degli allenatori coinvolti.

Da una parte il nome che torna a circolare per la panchina della Nazionale. Dall’altra una serata che rischia di trasformarsi in un boomerang perfetto. Massimiliano Allegri, da settimane indicato tra i possibili candidati per il dopo- Gattuso in azzurro, si ritrova con il suo Milan in difficoltà a San Siro. I rossoneri hanno perso per 3 reti a zero contro un’Udinese che, almeno sulla carta, non appartiene alla fascia alta della Serie A. I risultati di Allegri. Di certo Allegri non è un tecnico qualunque: ha vinto con il Milan e dominato per anni con la Juventus. E nel campionato in corso ha riportato i rossoneri nelle zone alte della classifica, in piena corsa per la Champions.🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Milan in crisi nera, l'Udinese sbanca San Siro per 3-0 Leggi anche: Il Milan crolla a San Siro: l’Udinese vince 3-0. Show di Zaniolo e fischi per Leao