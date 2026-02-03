I sindaci spagnoli sono arrivati a Pisa, ospiti del sindaco Mario Pardini. I rappresentanti dell’Associazione Catalana dei Municipi e della Generalitat de Catalunya hanno incontrato gli amministratori locali per scambiare idee su come migliorare la gestione dei rifiuti e rafforzare la collaborazione tra enti pubblici e imprese. La visita si inserisce in un percorso di confronto tra le diverse realtà, con l’obiettivo di trovare soluzioni pratiche per l’ambiente.

Il sindaco Mario Pardini ieri mattina ha ricevuto a Palazzo Orsetti, insieme all’assessore all’Ambiente Cristina Consani e al presidente di Sistema Ambiente Sandra Bianchi, i rappresentanti dell’ Associazione Catalana dei Municipi e la Generalitat de Catalunya, una delegazione di sindaci ed amministratori di diversi Comuni catalani, in visita in Toscana per conoscere esperienze avanzate di gestione municipale dei rifiuti ed esempi di collaborazione tra amministrazioni pubbliche, imprese ed attori del territorio. Il viaggio – che ha lo scopo di aprire a nuove opportunità di contatto e cooperazione internazionale nel campo dell’ economia circolare – ha visto la partecipazione delle città di La Garriga, Rialp, Navarcles, Santa Maria de Palautordera, Sort, Fornells de la Selva, Portbou, Sant Climens del Llobregat, Montmélo e Oris. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - In città i sindaci spagnoli. Incontro sulle buone pratiche per salvaguardare l’ambiente

