Il 24 febbraio webinar del Ministero sulle buone pratiche nei pagamenti digitali tramite pagoPA | nota

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha annunciato un webinar il 24 febbraio per condividere pratiche efficaci sui pagamenti digitali tramite pagoPA, dopo aver inviato una nota il 16 febbraio ai dirigenti scolastici. La convocazione mira a coinvolgere i responsabili amministrativi che si occupano delle paghe delle famiglie, offrendo spunti pratici su come semplificare le procedure di pagamento. Tra i temi in discussione ci sono le modalità di utilizzo dei servizi digitali e le strategie per migliorare la gestione delle contribuzioni scolastiche.

Con una nota del 16 febbraio, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha invitato i dirigenti scolastici a partecipare al webinar "Buone pratiche nei pagamenti digitali: Adozione dei servizi pagoPA", sollecitando il coinvolgimento del personale amministrativo impegnato nella gestione delle contribuzioni delle famiglie.