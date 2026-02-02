Progetto Data Center al setaccio Occhi puntati sul consumo di suolo

Da giorni, il progetto del nuovo Data Center è sotto accusa. Le opposizioni politiche e le istituzioni locali come Città Metropolitana, Ats Milano e Cap Holding criticano il piano, puntando il dito sul consumo di suolo e sui rischi ambientali legati all’opera. La questione si fa sempre più calda, mentre le voci di chi si oppone aumentano.

Dopo le critiche sollevate dalle forze politiche d'opposizione, arrivano le criticità segnalate da Città Metropolitana, Ats Milano e Cap Holding. Il progetto del Data Center che dovrebbe sorgere a Cesate, nell'area industriale lungo la tangenzialina che porta a Solaro, continua a far discutere. A partire dalla scelta dell'area, Città Metropolitana punta il dito contro il consumo di suolo e indica al Comune "di privilegiare aree già urbanizzate" per la costruzione del Data Center. Fa notare che "nelle tavole ci sono incongruenze sui perimetri": in altre parole non si capisce qual è l'area interessata dal Data Center e quindi se le mitigazioni e compensazioni ambientali sono sufficienti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Progetto Data Center al setaccio. Occhi puntati sul consumo di suolo

