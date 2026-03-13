Una conferenza si è tenuta nella sala di Palazzo Binelli, dedicata alla situazione del territorio di Carrara, con il titolo “Fermiamo il consumo di suolo”. Durante l'incontro, è stato presentato un rapporto dell’Ispra che certifica un aumento dei rischi legati all'espansione territoriale. L'evento ha visto la partecipazione di esperti e rappresentanti locali che hanno analizzato la situazione attuale e le criticità del territorio.

’Lo strano caso del territorio di Carrara’ è il titolo emblematico della conferenza che ha preso vita nella sala conferenze di Palazzo Binelli. Organizzata dal circolo Legambiente Carrara, ha visto la partecipazione del dirigente Ispra e responsabile del servizio per il sistema informativo nazionale ambiente, Michele Munafò, con l’introduzione della presidente di Legambiente Carrara, Paola Antonioli. A presentare la situazione della città dei marmi è intervenuto Stefano Donati del direttivo di Legambiente Toscana. Dalla lettura del rapporto dei dati Ispra è emerso un dato significativo e preoccupante. "Del 30% di suolo consumato sul territorio comunale carrarese il 20% si deve al processo di urbanizzazione e il 10% riguarda la situazione estrattiva delle cave – ha evidenziato Donati –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Fermiamo il consumo di suolo". L’Ispra certifica l’aumento dei rischi

Articoli correlati

"Consumo di suolo a Lido di Dante. Così aumenteranno i rischi""Nonostante i proclami, il “consumo di suolo zero”, la “resilienza” e tutta un’altra serie di sciocchezze, procede inarrestabile la cementificazione...

Pnnr, pubblicata la relazione Ispra sullo stato di attuazione. Siclari: “Certifica il rispetto degli obiettivi e dei tempi”Roma, 20 gennaio 2026 – È stato pubblicato il report semestrale legato al ‘Piano nazionale di ripresa e resilienza’, varato nel 2021 per favorire la...

Una selezione di notizie su Fermiamo il consumo di suolo L'Ispra...

Temi più discussi: Fermiamo il consumo di suolo. L’Ispra certifica l’aumento dei rischi; Fermiamo il nuovo assalto di cemento ai Colli Euganei. Il 15 marzo si torna in piazza a Monselice; Il suolo perso non torna, il paesaggio distrutto non si restituisce. Fermiamo l'assalto ai Colli Euganei; Pug, Libera il Futuro: Maggioranza piegata a tecnocrazia. Non ci fermiamo, porteremo in Regione le nostre ragioni.

Urbanistica e sviluppo di San Benedetto: diretta Facebook del coordinamento Fermiamo il consumo di suoloMartedì alle 21 confronto pubblico sui temi della pianificazione territoriale cittadina, con la presentazione di uno studio accademico e un focus sul nuovo strumento urbanistico in fase di elaborazion ... lanuovariviera.it

Consumo di suolo zero: il fallimento di una legge e l’urgenza di un cambio di rottaConsumo suolo zero: Il fallimento della normativa regionale sul consumo di suolo impone un urgente cambio di paradigma. quotidianodelsud.it

Partito della Rifondazione Comunista. . FERMIAMO OGNI TENTATIVO DI STRAVOLGERE LA COSTITUZIONE! Maurizio Acerbo in diretta da Bologna #bologna #IOVOTONO #REFERENDUMGIUSTIZIA #RifondazioneComunista - facebook.com facebook

Milano, 13 marzo: Presentazione “Scuole e università di pace. Fermiamo la follia della guerra” x.com