L’11 aprile 2026, il Vaticano ha diffuso un appello urgente rivolto alle principali nazioni del mondo. Il Papa ha pronunciato parole che richiamano l’attenzione su un pericolo imminente, riferendosi a un rischio nucleare che minaccia l’umanità. L’appello si inserisce in un momento di tensione globale, con il pontefice che chiede un impegno condiviso per evitare il precipizio. Questa comunicazione rappresenta un momento cruciale nel dialogo internazionale sulla sicurezza nucleare.

L’undici aprile del 2026 segna un momento di profonda intensità spirituale e diplomatica per il Vaticano, con Papa Leone XIV che ha scelto una data simbolicamente carica per lanciare un appello disperato e solenne alle potenze mondiali. La scelta di questa giornata non è casuale, poiché ricorre l’anniversario della Pacem in Terris, la storica enciclica che Giovanni XXIII firmò nel 1963 mentre il mondo tremava sotto l’ombra di un olocausto nucleare durante la crisi di Cuba. Oggi, in un contesto geopolitico altrettanto frammentato e pericoloso, il pontefice americano ha guidato una veglia di preghiera nella Basilica di San Pietro, trasformando il cuore della cristianità in un palcoscenico di resistenza morale contro la logica del riarmo e della distruzione sistematica.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Il grido di Pietro contro l’ombra dell’abisso: l’appello estremo di Leone XIV per un’umanità sull’orlo del precipizio nucleare

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