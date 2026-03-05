Sull’orlo dell’abisso Guerra in Iran il ministro della Difesa Guido Crosetto parla al Senato

Il ministro della Difesa ha parlato al Senato sulla situazione in Iran, descrivendo la crisi come

La guerra in Iran continua ad alimentare un clima di crescente tensione internazionale, con scenari che preoccupano governi e istituzioni di tutto il mondo. Nelle ultime settimane il conflitto ha assunto contorni sempre più complessi, coinvolgendo equilibri geopolitici delicatissimi e riaccendendo il timore di un allargamento della crisi oltre i confini regionali. In questo contesto, la sicurezza globale e il rischio di escalation militare sono tornati al centro del dibattito politico e diplomatico. A preoccupare maggiormente è soprattutto il possibile effetto domino che la crisi potrebbe generare, in un momento storico già segnato da guerre e tensioni internazionali. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Il Ministro Guido Crosetto bloccato a Dubai in seguito agli attacchi USA e Israele contro l’IranIl Ministro della Difesa Guido Crosetto bloccato a Dubai in seguito agli attacchi USA e Israele contro l’Iran.

Durante l’intervento alla Camera dei deputati, il ministro della Difesa Guido #Crosetto è tornato sulla polemica seguita alle dichiarazioni del premier spagnolo Pedro #Sánchez, sostenendo che l’utilizzo delle basi statunitensi in Italia avviene alle stesse condizi - facebook.com facebook

Durante il suo intervento in parlamento, il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha confermato che per ora gli Stati Uniti non hanno chiesto all’Italia di mettere a disposizione le sue basi militari per bombardare l’Iran x.com