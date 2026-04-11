Il governo va in tilt sul caro carburanti Salvini | Urso convochi i petrolieri E il ministro gli risponde | No i prezzi sono in calo

Il governo italiano si trova in difficoltà sulla questione dei prezzi dei carburanti. Salvini ha chiesto al ministro competente di convocare i petrolieri, ma quest’ultimo ha risposto che i prezzi sono in calo. Nel frattempo, le quotazioni di gas e petrolio sono in diminuzione a causa della tregua tra Stati Uniti e Iran, mentre il tema dei costi dei carburanti resta centrale nel dibattito politico del paese.

Mentre la fragile tregua tra Stati Uniti e Iran fa abbassare le quotazioni di gas e petrolio, il caro carburanti continua a dominare il dibattito politico italiano. Secondo le stime del Codacons, oggi (sabato 11 aprile) il prezzo medio del gasolio è sceso a 2,166 euro al litro (-1,4 centesimi) e la benzina a 1,790 euro al litro (-0,3 cent). In autostrada il diesel costa 2,193 eurolitro (-0,8 cent), la verde 1,817 eurolitro (-0,6 cent). Numeri leggermente più bassi rispetto alla scorsa settimana, ma ancora molto elevati rispetto al periodo pre-conflitto in Medio Oriente: «Considerati i consumi medi giornalieri di carburanti solo sulla rete ordinaria – scrive il Codacons – gli italiani pagano oltre 148 milioni di euro in più a settimana per i propri rifornimenti».🔗 Leggi su Open.online Caro carburanti, per il ministro Urso è colpa delle compagnie petrolifere: «Dai benzinai nessuna speculazione»: quanto sono saliti i prezziIl rincaro improvviso dei carburanti che ha fatto seguito allo scoppio della guerra in Iran non è colpa dei benzinai, ma delle compagnie petrolifere. Leggi anche: Prezzi benzina su per la guerra in Iran, ministro Urso attacca le compagnie petrolifere per il caro carburanti