Caro carburanti per il ministro Urso è colpa delle compagnie petrolifere | Dai benzinai nessuna speculazione | quanto sono saliti i prezzi

Il ministro Urso ha dichiarato che l’aumento dei prezzi dei carburanti, dopo lo scoppio della guerra in Iran, non è attribuibile ai benzinai, ma alle compagnie petrolifere. I prezzi alla pompa sono saliti significativamente, ma secondo il ministro, le compagnie sono responsabili di questa escalation, mentre i benzinai negano ogni coinvolgimento in pratiche di speculazione.

Il rincaro improvviso dei carburanti che ha fatto seguito allo scoppio della guerra in Iran non è colpa dei benzinai, ma delle compagnie petrolifere. A dirlo è il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, che oggi ha presieduto la Commissione di allerta rapida sui prezzi, convocata per affrontare l’escalation della crisi in Medio Oriente. All’indomani dell’attacco congiunto di Usa e Israele, il prezzo del petrolio e del gas sui mercati internazionali è schizzato al rialzo, facendo temere possibili effetti sui mercati energetici. In tutta Italia, il prezzo della benzina e soprattutto del gasolio è aumentato sensibilmente negli ultimi giorni.... 🔗 Leggi su Open.online

Allarme speculazione. Prezzi dei carburanti saliti del 30% in pochi giorniL’immagine simbolo di queste ore è una mappa satellitare dello Stretto di Hormuz: la miriade di puntini indicati testimonia le mille navi bloccate,...

Leggi anche: Caro benzina e diesel, già oltre 2 euro al litro. I benzinai protestano: "È speculazione" \ FOTO

Diesel alle stelle oltre i 2 euro al litro: anche in Granda esplode il caro carburanti tra guerra e sospetti di speculazioneLa crisi nell’area del Golfo agita i mercati, ma i forti divari tra distributori alimentano i dubbi. Allocco (Figisc): Gli aumenti partono dalle compagnie petrolifere, non dai gestori ... targatocn.it

Guerra e caro carburante, dove si sono impennati i prezzi a BresciaLa media nella nostra provincia si attesta a 1,919 euro al litro per il gasolio e 1,758 euro per la benzina, con i prezzi in aumento a causa del conflitto in Medio Oriente ... giornaledibrescia.it

FINO A 2.400 EURO IN PIU' PER CAMION IL CARO GASOLIO Il conflitto in Iran sta scatenando un’ondata di rincari dei carburanti, mettendo a rischio la tenuta di migliaia di imprese dell’autotrasporto e la stabilità delle catene di approvvigionamento del Paese. - facebook.com facebook

Caro carburanti, Meloni prende tempo. Ma il governo può attivare subito il taglio delle accise finanziandolo con la maggior Iva incassata - leggi x.com