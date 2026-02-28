Governo blocca raffineria Api | golden power per sicurezza energetica

Il governo italiano ha deciso di esercitare i poteri speciali di golden power sull’acquisizione della raffineria Api di Falconara Marittima da parte della società energetica azera Socar. La decisione mira a tutelare la sicurezza energetica nazionale e si inserisce in un contesto di controlli sulle operazioni di mercato riguardanti infrastrutture strategiche. La procedura si è resa necessaria nel corso delle verifiche sull’operazione.

Sommario: Il governo italiano esercita i poteri speciali di golden power sull'acquisizione della raffineria Api di Falconara Marittima da parte della società energetica azera Socar. L'intervento avviene prima della conclusione dell'operazione, prevista nel primo semestre del 2026 e ancora soggetta all'approvazione dell'Autorità antitrust europea. L'assessore regionale Giacomo Bugaro definisce la mossa un atto di responsabilità istituzionale, sottolineando l'importanza strategica della raffineria per l'economia locale. Il sole filtra a tratti tra le nuvole sopra Falconara Marittima, mentre il governo italiano compie un passo significativo nel settore energetico. 🔗 Leggi su Ameve.eu Socar-Api, governo esercita golden power prima del closing. Bugaro: "Un atto di responsabilità"ANCONA - Il governo ha esercitato i poteri speciali di golden power sull'acquisizione da parte del gruppo azero Socar della raffineria Api di... L'Api di Falconara venduta alla Socar, Marta Ruggeri (M5s): «Il Governo nazionale usi la Golden Power»Per la capogruppo del Movimento 5 Stelle in consiglio regionale «tutto sta avvenendo senza alcun coinvolgimento dei territori interessati. Contenuti e approfondimenti su Governo blocca. Api, il governo fa scattare il golden power sulla vendita agli azeri della raffineria di FalconaraL’annuncio dell’assessore allo Sviluppo economico della Regione Marche: Passaggio rilevante in vista del closing ... repubblica.it Golden power sull'Api di Falconara: via libera, ma con condizioni, alla cessione a SocarIl Governo applica i poteri speciali sull’acquisizione della raffineria e di IP da parte del gruppo azero e pone delle condizioni ancora secretate. La Regione: Nessuna preoccupazione per lavoro e ... rainews.it