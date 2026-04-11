Venerdì, il governo degli Stati Uniti ha rilasciato nuove immagini dell'arco trionfale previsto per essere collocato a Memorial Circle, vicino al ponte di Arlington. L'opera, collegata al progetto di un ex presidente, verrà posizionata in quella zona. Le immagini mostrano dettagli sulla struttura e sul progetto complessivo, senza ulteriori commenti o dichiarazioni ufficiali.

Venerdì il governo statunitense ha diffuso nuove immagini dell’arco trionfale che il Donald Trump intende installare a Memorial Circle, ai piedi del ponte di Arlington. Nell’ambito del progetto del presidente per consolidare la propria eredità politica dopo il suo secondo mandato, il cosiddetto “Arco di Trump” dovrebbe essere alto 76 metri, ospitare una statua dorata della Libertà alta 18 metri e includere una piattaforma panoramica. Secondo gli ultimi progetti dello studio Harrison Design, la frase “One Nation Under God” si estenderebbe sulla sommità della struttura. Il progetto preliminare è stato presentato alla Commissione per le Belle Arti (CFA), che si riunirà il 16 aprile per esaminare la proposta.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il governo degli Stati Uniti pubblica nuove immagini del cosiddetto “Arco di Trump”

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