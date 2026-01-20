Stefania Ascari del M5S denuncia la possibile condivisione di dati sensibili degli europei con le autorità statunitensi, in un contesto di negoziati tra UE e USA. L’accordo, denominato Enhanced Border Security Partnership, potrebbe consentire l’accesso a database biometrici e di identità europei. L’esponente parlamentare annuncia un’interrogazione al Governo per approfondire la questione, evidenziando l’importanza di tutelare la privacy dei cittadini.

Nel silenzio generale sarebbero “in corso negoziati tra Unione europea e Stati Uniti per un accordo denominato Enhanced Border Security Partnership, che potrebbe prevedere l’accesso da parte delle autorità statunitensi a database di polizia europei contenenti dati biometrici, impronte digitali e altre informazioni altamente sensibili”. A denunciarlo è la deputata del Movimento 5 Stelle Stefania Ascari, con un lungo post su Facebook. Come si legge sul profilo social della pentastellata, “il tutto sarebbe collegato al Visa Waiver Program, coinvolgendo potenzialmente milioni di cittadine e cittadini italiani. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Dati sensibili degli europei e degli italiani a disposizione delle autorità degli Stati Uniti. Stefania Ascari del M5S lancia l’allarme e annuncia un’interrogazione parlamentare al Governo

