Nelle immagini dei satelliti si vedono gli edifici del governo iraniano colpiti dai raid di Israele e Stati Uniti
Le immagini satellitari della compagnia americana Vantor mostrano che ieri gli attacchi aerei di Israele e Stati Uniti hanno colpito diversi edifici del governo e della sicurezza a Teheran. I satelliti hanno evidenziato danni e distruzioni tra le strutture di proprietà pubblica e istituzionale della capitale iraniana. Le immagini ritraggono i siti coinvolti e le conseguenze degli attacchi.
Sono state scattate ieri dai satellitari commerciali della compagnia americana Vantor e mostrano i danni agli edifici giudiziari e dei servizi segreti, alla Corte rivoluzionaria, al quartier generale dei Basij Le immagini scattate ieri dai satellitari commerciali della compagnia americana Vantor mostrano che gli attacchi aerei statunitensi e israeliani hanno danneggiato o distrutto diversi edifici chiave del governo e della sicurezza iraniani a Teheran. Nelle immagini si vedono gli edifici giudiziari e dei servizi segreti, la Corte rivoluzionaria, che si occupa della sicurezza nazionale e di altri casi speciali, e il quartier generale dei Basij, una branca paramilitare del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche: Stati Uniti e Israele attaccano l'Iran, uccisi membri del regime. Mosca: «Aggressione immotivata». La replica di Teheran: colpiremo Tel Aviv e tutte le basi americane nel Golfo | I target dei raid Usa
Leggi anche: Stati Uniti e Israele attaccano l'Iran, uccisi membri del regime. Teheran: colpiremo le basi americane, razzi sulla V flotta in Bahrein, Qatar, Emirati e Kuwait. Missili su Tel Aviv | I target dei raid Usa
Approfondimenti e contenuti su Stati Uniti.
Discussioni sull' argomento Iran, Usa rafforzano presenza militare: satelliti mostrano concentrazione di F-35; Iran, la Cina spia i movimenti dello schieramento Usa nel Golfo (e pubblica le immagini su X); Il mercato dell’orbita: la sfida delle megacostellazioni; Pechino osserva il Golfo: intelligence satellitare e partita strategica con Washington.
Iran, Usa rafforzano presenza militare: satelliti mostrano concentrazione di F-35Dati satellitari e di volo rivelano un massiccio dispiegamento di forze Usa in Medio Oriente ed Europa, con caccia stealth F-35 e navi da guerra pronte a operazioni aeree prolungate. ilsole24ore.com
Dopo l’attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran, negli USA è diventato virale su X l’hashtag #SendBarron (“Mandate Barron”). Il riferimento è a Barron Trump, figlio del presidente Donald Trump: l’invito, chiaramente satirico, è quello di mandare lui a combattere. facebook
Con la guerra tra Stati Uniti e Iran, il referendum rischia di scomparire dai radar. A Palazzo Chigi la preoccupazione non è solo diplomatica, ma squisitamente politica x.com