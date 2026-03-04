Nelle immagini dei satelliti si vedono gli edifici del governo iraniano colpiti dai raid di Israele e Stati Uniti

Le immagini satellitari della compagnia americana Vantor mostrano che ieri gli attacchi aerei di Israele e Stati Uniti hanno colpito diversi edifici del governo e della sicurezza a Teheran. I satelliti hanno evidenziato danni e distruzioni tra le strutture di proprietà pubblica e istituzionale della capitale iraniana. Le immagini ritraggono i siti coinvolti e le conseguenze degli attacchi.

Sono state scattate ieri dai satellitari commerciali della compagnia americana Vantor e mostrano i danni agli edifici giudiziari e dei servizi segreti, alla Corte rivoluzionaria, al quartier generale dei Basij Le immagini scattate ieri dai satellitari commerciali della compagnia americana Vantor mostrano che gli attacchi aerei statunitensi e israeliani hanno danneggiato o distrutto diversi edifici chiave del governo e della sicurezza iraniani a Teheran. Nelle immagini si vedono gli edifici giudiziari e dei servizi segreti, la Corte rivoluzionaria, che si occupa della sicurezza nazionale e di altri casi speciali, e il quartier generale dei Basij, una branca paramilitare del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

