Mandello via libera al nuovo centro della Canottieri Moto Guzzi | investimento da 2,3 milioni

A Mandello del Lario è stato approvato un investimento di 2,3 milioni di euro per la costruzione di un nuovo centro remiero della Canottieri Moto Guzzi. La Giunta regionale ha autorizzato le modifiche all’accordo locale tra Regione Lombardia e il Comune, permettendo così di avviare i lavori di realizzazione di questa struttura. L’intervento è stato ufficialmente approvato ad aprile, segnando un passo importante per il progetto.

Aprile porta buone notizie a Mandello del Lario. La Giunta regionale ha dato il via libera alle modifiche dell'Accordo locale semplificato tra Regione Lombardia e il Comune per la realizzazione del nuovo centro remiero della Canottieri Moto Guzzi: un aggiornamento atteso e necessario, che. 🔗 Leggi su Leccotoday.it Battipaglia, via libera unanime al nuovo ospedale: investimento da 23,5 milioniVia libera unanime del Consiglio comunale alla realizzazione del nuovo ospedale a Battipaglia. Leggi anche: Moto Guzzi, firmato l'accordo: 720 euro in più all'anno per i lavoratori di Mandello Argomenti più discussi: Mandello, via libera al nuovo centro della Canottieri Moto Guzzi: investimento da 2,3 milioni; Mandello del Lario: via libera al nuovo Centro Remiero, un’opera da oltre 2 milioni di euro. Mandello, via libera al nuovo centro della Canottieri Moto Guzzi: investimento da 2,3 milioniCon un investimento di 2,3 milioni di euro, Mandello del Lario avvia il cantiere per la nuova sede della Canottieri Moto Guzzi: palestra, vasca di voga e inclusività per la casa dei campioni olimpici ... leccotoday.it Moto Guzzi si prepara al 2026 con il nuovo stabilimento in arrivoSarà un 2026 all'insegna delle novità per lo storico stabilimento Moto Guzzi di Mandello del Lario, dove il marchio dell'Aquila nacque nel 1921 e che si prepara a vivere una nuova fase della sua lunga ... ansa.it Moto Guzzi World Club - facebook.com facebook