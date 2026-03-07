L'autodromo di Monza sta per avviare la seconda fase dei grandi interventi di ristrutturazione, dopo aver ottenuto l’ok definitivo. Sono cinque i progetti che, grazie a un investimento di 40 milioni di euro, trasformeranno il circuito brianzolo, modificandone l’aspetto e le funzionalità. La burocrazia ha completato le ultime pratiche prima di poter iniziare i lavori.

Le ultime curve della burocrazia prima del rettilineo finale. L'Autodromo di Monza è sempre più vicino al via libera per la seconda fase dei maxi interventi che stanno ridisegnando il volto del circuito brianzolo. Dopo il rifacimento dell'asfalto della pista e il raddoppio dei sottopassi già realizzati (con altre migliorie la scorsa estate), il piano di rinnovamento entra ora nella sua fase più ambiziosa: cinque nuovi progetti per quasi 41 milioni di euro che attendono gli ultimi passaggi autorizzativi prima dell'avvio dei cantieri. A fare il punto sull'iter è il sindaco di Monza, Paolo Pilotto, che segue la partita sia come primo cittadino sia come presidente del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, l'ente che gestisce l'area in cui sorge l'impianto.

© Ilgiorno.it - Investimento di 40 milioni. Ecco i cinque progetti che cambieranno volto al Tempio della velocità

