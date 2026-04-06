La truffa del finto maresciallo riesce anche in trasferta | denunciato agrigentino

Un uomo residente in provincia di Agrigento, insieme a un complice torinese, è stato denunciato per aver truffato una donna di 65 anni di Asola, nell’Alto Mantovano, con una frode da 38 mila euro. L’indagine ha portato alla scoperta di un tentativo di raggiro che si è verificato anche fuori dalla regione di residenza dell’uomo, evidenziando la presenza di truffe che si svolgono in diverse aree italiane.

La vittima, una 65enne del Mantovano, ha perso 38 mila euro dopo essere stata raggirata al telefono: individuati i due presunti responsabili Un uomo residente in provincia di Agrigento è stato denunciato insieme a un complice torinese per una truffa da 38 mila euro ai danni di una donna di 65 anni di Asola, nell’Alto Mantovano. Secondo quanto accertato dai carabinieri, la vittima era stata contattata da un individuo che si era presentato come maresciallo dei carabinieri. Con un racconto costruito nei dettagli, l’uomo l’aveva convinta a fare un bonifico di 38mila euro, sostenendo che sul suo conto fosse in corso un tentativo di truffa e che il denaro dovesse essere “spostato” per metterlo al sicuro. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Tenta di raggirare una 63enne con la truffa del finto maresciallo a Parma, 42enne denunciato e allontanatoUn 42enne è stato denunciato per tentata truffa al termine di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Parma nella giornata di lunedì 23...

Truffa del finto maresciallo a Fabriano: polizia intercetta la chiamata e salva un'anzianaFabriano (Ancona), 4 marzo 2026 – Una telefonata intercettata dai poliziotti in diretta, un pedinamento serrato e il salvataggio in extremis di una...

Temi più discussi: Sventa la truffa del finto carabiniere, 72enne fa arrestare un 20enne a Cassino; C'è un pacco per lei. Anziana derubata di gioielli e bancomat con la truffa del finto postino; Sventata a Porto Recanati la truffa del finto maresciallo: tra i tre denunciati c’è pure un 16enne; Truffa del finto rimborso Amazon Prime a Reggio Emilia: l’assegno da 51 dollari è falso.

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Mantova, truffa del «finto carabiniere»: anziana convinta a versare 38 mila euro. Denunciati due quarantenniLa vittima è stata contattata telefonicamente e convinta da un uomo che si è finto un maresciallo a spostare i soldi. I due presunti truffatori sono due quarantenni che vivono a Agrigento e a Torino ... milano.corriere.it

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La truffa phishing: avvocato romano raggirato per oltre 15mila euro ift.tt/VcjGhui x.com