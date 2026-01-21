In mostra il ‘bagaglio creativo’ di Mario Luzi tra inediti e taccuini

(Adnkronos) – È un viaggio nell'officina poetica di uno dei maestri del Novecento italiano, Mario Luzi (1914-2005), quello offerto dalla mostra "Nel bagaglio di Mario.Gli scartafacci luziani del Gabinetto Vieusseux", inaugurata oggi a Firenze a Palazzo Corsini Suarez, sede dell'Archivio contemporaneo 'Alessandro Bonsanti'. Fino al 27 febbraio, il pubblico potrà ammirare 85 tra bloc notes,.

