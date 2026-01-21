In mostra il ‘bagaglio creativo’ di Mario Luzi tra inediti e taccuini

(Adnkronos) – È un viaggio nell'officina poetica di uno dei maestri del Novecento italiano, Mario Luzi (1914-2005), quello offerto dalla mostra "Nel bagaglio di Mario.Gli scartafacci luziani del Gabinetto Vieusseux", inaugurata oggi a Firenze a Palazzo Corsini Suarez, sede dell'Archivio contemporaneo 'Alessandro Bonsanti'. Fino al 27 febbraio, il pubblico potrà ammirare 85 tra bloc notes,. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Leggi anche: Omaggio a Mario Luzi ’Pontormo, Felicità Turbata’

Leggi anche: A Mestre la quindicesima edizione della mostra dedicata ai taccuini di viaggio

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Cos’è un bagaglio per un artista?; Olimpiade culturale. Spazi aperti e più sport per i nostri giovani: ecco l’eredità di Milano; Fermano la capolista con una partita di cuore; agonismo a non finire ed un equilibrio assoluto; Samb: salutano Vesprini, Tataranni e Iaiunese.

In mostra il 'bagaglio creativo' di Mario Luzi tra inediti e taccuiniUn viaggio nell'officina poetica di uno dei maestri del Novecento italiano al Gabinetto Vieusseux di Firenze È un viaggio nell'officina poetica di uno dei maestri del Novecento italiano, Mario Luzi (1 ... adnkronos.com

L'INAUGURAZIONE! 20 gennaio 2026 Stazione Milano Cadorna Spazio L’ALTRO DEPOSITO BAGAGLI “Che cos'è un bagaglio per un artista", prima mostra del ciclo “Bagaglio d'artista" che celebra i 30 anni di Arte da mangiare mangiare Arte 15 - facebook.com facebook