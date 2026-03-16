Moulin Rouge! Il Musical | numeri da record

Dopo diciannove settimane di repliche al Sistina Chapiteau di Roma, Moulin Rouge! Il Musical raggiunge risultati senza precedenti. La produzione, diretta da Massimo Romeo Piparo, ha attirato un pubblico numeroso e entusiasta. Lo spettacolo, che ha riscosso grande successo, si prepara ora ad approdare a Milano, dove proseguirà le sue rappresentazioni.

Risultati senza precedenti per il kolossal diretto da Massimo Romeo Piparo. Lo spettacolo, dopo 19 settimane consecutive in scena al Sistina Chapiteau di Roma, si prepara a conquistare anche il pubblico di Milano Moulin Rouge! Il Musical, il nuovo spettacolo diretto daMassimo Romeo Piparo, è rimasto in scena alSistina Chapiteaudi Roma per19 settimane consecutive di programmazione. Un’impresa da record con un protagonista d’eccellenza:Moulin Rouge! Il Musicalsi è imposto sulla scena italiana come il titolo di punta dell’intera Stagione teatrale. Moulin Rouge! Il Musical è un’esperienza di arte, bellezza ed emozione Il teatro itinerante ideato... 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Moulin Rouge! Il Musical: numeri da record Articoli correlati Torna al cinema “Moulin Rouge!”, il film da Oscar che ha rilanciato il musicalTorna al cinema, dal 9 al 11 marzo 2026, un’opera che ha segnato un’epoca: *Moulin Rouge!*, il musical visionario di Baz Luhrmann che nel 2001 ha... Serena Autieri protagonista a Roma di “Moulin Rouge! Il Musical”Serena Autieri vestirà i panni della fascinosa Satine in “Moulin Rouge! Il Musical”, diretto da Massimo Romeo Piparo. Moulin Rouge! il musical. Tutto quello che riguarda Moulin Rouge Temi più discussi: Massimo Piparo, patron del Sistina di Roma: Porto il musical Moulin Rouge a Milano con un teatro intero. Se non c'è un palco per noi, noi lo costruiamo; Moulin Rouge! torna al cinema: perché rivedere oggi il film; Moulin Rouge! Il Musical, dopo il successo di Roma si trasferisce a Milano; Feature: MOULIN ROUGE! IL MUSICAL! al SISTINA CHAPITEAU. Moulin Rouge! torna al cinema: perché rivedere oggi il musical di Baz LuhrmannDal 9 all’11 marzo Moulin Rouge! torna nelle sale italiane per celebrare i 25 anni del musical visionario di Baz Luhrmann con Nicole Kidman ed Ewan McGregor. Presentato a Cannes nel 2001, il film ha r ... tg24.sky.it Moulin Rouge! Il Musical: il saluto a RomaMoulin Rouge! Il Musical: lo spettacolo al Teatro Sistina saluta Roma dopo diciannove settimane di repliche e oltre 78 mila spettatori. eroicafenice.com Come da tradizione, la prima domenica di luglio torna il grande spettacolo dell’Accademia Musicale del Vulture. Quest’anno vi porteremo nel mondo del sogno, della musica e della passione con un nuovo ed emozionante spettacolo: MOULIN ROUGE – L facebook