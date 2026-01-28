Serena Autieri è Satine nel Moulin Rouge

Serena Autieri ha fatto il suo debutto come Satine nel musical Moulin Rouge! Allo spettacolo, in scena al Sistina Chapiteau di Roma fino a domenica 1 marzo, l’attrice ha portato sul palco tutta la sua energia. La pièce, molto attesa, richiama un pubblico numeroso che vuole vedere dal vivo le musiche e le scene di questo grande classico.

Cosa: Serena Autieri debutta nel ruolo di Satine in Moulin Rouge! Il Musical.. Dove e Quando: Sistina Chapiteau (Roma, Tor di Quinto), in scena fino a domenica 1 marzo.. Perché: Un allestimento kolossal da record con orchestra dal vivo e un’esperienza immersiva unica.. L’atmosfera fumosa e decadente della Parigi di fine Ottocento, i colori scarlatti della passione e la grandiosità di una produzione che ha già infranto i record al botteghino. Roma si trasforma ancora una volta nella capitale del varietà e dell’amore bohémien. Al Sistina Chapiteau arriva una novità attesissima per il pubblico capitolino: sarà Serena Autieri a vestire i panni dell’iconica Satine in Moulin Rouge! Il Musical. 🔗 Leggi su Ezrome.it

serena autieri 232 satine nel moulin rouge

© Ezrome.it - Serena Autieri è Satine nel Moulin Rouge

