Shoah il discorso di Mattarella | Non permetteremo mai più che indifferenza e paura aprano le porte a un altro abisso

Sergio Mattarella ha commemorato il Giorno della Memoria definendo la Shoah il frutto di una “rovinosa menzogna”. Il Presidente ha condannato l’antisemitismo attuale come “volgarità e imbecillità”, ribadendo che la Repubblica nasce dal rifiuto dell’odio. Ha invitato tutti a essere “custodi della democrazia” contro ogni forma di indifferenza. In occasione della celebrazione al Palazzo del Quirinale, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha accolto i sopravvissuti e le alte cariche dello Stato per rinnovare un impegno civile che il tempo non deve indebolire. L’articolo segue i principi di verifica delle fonti e di controllo editoriale per garantire un’informazione accurata e priva di automatismi linguistici artificiali.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Il Giorno della Memoria ricorda le vittime della Shoah, evidenziando l’importanza di mantenere vivo il ricordo di eventi tragici.

