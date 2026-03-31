Il caso legato a Lukaku nel Napoli sta attirando l’attenzione e coinvolge diverse questioni contrattuali e legali. Le discussioni tra le parti restano aperte, e si valutano varie possibilità, tra cui la risoluzione del contratto. La situazione rimane sotto osservazione, e non si escludono interventi ufficiali da parte degli organi competenti.

"> Il caso Lukaku continua a scuotere il Napoli e apre scenari sempre più complessi. A fare il punto è Massimo Ugolini, intervenuto a Sky Sport, delineando una situazione ormai diventata spinosa sotto tutti i punti di vista. «Evidentemente non c’è più questo grande rapporto tra Lukaku e Antonio Conte», ha spiegato Ugolini, evidenziando come gli ultimi sviluppi abbiano incrinato un legame che sembrava solido. «La posizione della società è molto ferma, inevitabilmente avallata anche dall’allenatore». Il quadro è delicato anche per il peso del giocatore nello spogliatoio: «Lukaku ha grande leadership, è stato protagonista dello scudetto con 14 gol e 10 assist. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli, Ugolini: «Caso Lukaku delicato, può finire anche con la rescissione»

Articoli correlati

Se Lukaku non torna, può finire in ogni modo. L’ipotesi rescissioneScrive il Corsport: “se Lukaku tornasse, avrebbe un confronto con Conte e Manna".

Ultimatum Napoli per Lukaku, il belga può finire fuori rosaCome riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il caso del calciatore belga non è ancora chiuso, con il Napoli che ha dato un’ultimatum...

Approfondimenti e contenuti su Caso Lukaku

Temi più discussi: Napoli, caso Lukaku: se non tornerà martedì sarà fuori rosa; Caso Lukaku, non risponde a telefono da giorni: il belga ha una volontà – Sky; CASO LUKAKU, SKY: PER IL NAPOLI LA LINEA È CHIARA, DEVE PRESENTARSI O FINIRÀ FUORI ROSA; Lukaku, per il Napoli sta bene.

Caso Lukaku, Sky: Il Napoli può anche valutare rescissione del contrattoCaso Lukaku, e ora, dopo la nota del Napoli, cosa accadrà? In diretta da Castel Volturno, il giornalista di Sky Sport Massimo Ugolini ha dichiarato: Le carte in questo momento passano ... tuttonapoli.net

Lukaku, il caso in casa Napoli continua: alla ripresa degli allenamenti di oggi il belga è ancora in patria. Le ultimeLukaku, il caso in casa Napoli continua: alla ripresa degli allenamenti di oggi il belga è ancora in patria. Le ultime ... calcionews24.com

Iannicelli durissimo: “Lukaku si è insubordinato” Il caso Lukaku si accende ulteriormente con la posizione netta espressa da Peppe Iannicelli. Il giornalista definisce quanto accaduto a Castel Volturno come una rottura profonda tra il giocatore e il club. Una lett - facebook.com facebook

Verso Napoli-Milan, scoppia del tutto il caso Lukaku: la nota ufficiale del club #Lukaku #napoli #NapoliMilan #milan #SempreMilan #SerieA x.com