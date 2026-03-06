giustizia il caso al galvani sul registro elettronico spunta volantino per il no

Sul registro elettronico del figlio di una donna, comparso un volantino dell’Flc Cgil che promuoveva una tavola rotonda a Bologna in favore del No al referendum sulla giustizia. La donna, sorpresa, ha notato l’inserimento di quel documento nel sistema, che normalmente raccoglie informazioni scolastiche. L’episodio si è verificato in un istituto vicino al Galvani.

Aperto il registro elettronico, Francesca (nome di fantasia, ndr) era incredula. Caricato sul registro elettronico del figlio, campeggiava infatti un volantino dell’Flc Cgil in cui si pubblicizzava una tavola rotonda, alla Cgil di Bologna, a sostegno del No al referendum sulla giustizia. È accaduto al liceo Galvani e Francesca è genitore di un alunno di via Castiglione. Per la cronaca, la comunicazione è arrivata a tutti gli oltre 1.500 alunni. "È stato un errore materiale dell’assistente amministrativo", spiega l’imbarazzato preside Maurizio Santoro che, incredulo, non appena ha scoperto il fattaccio ha fatto cancellare subito tutto. Il che, però, non lo esime dal comminare eventuali sanzioni disciplinari a carico del lavoratore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

