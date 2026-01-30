Il Comune di Padova entra in Eurocities la rete che riunisce oltre 200 città della UE

Questa mattina il Comune di Padova ha ufficialmente aderito a Eurocities, la rete che include più di 200 città europee. L’obiettivo è collaborare per sviluppare politiche urbane più innovative e sostenibili, coinvolgendo direttamente le amministrazioni locali. La notizia rappresenta un passo importante per la città, che ora potrà confrontarsi con altre realtà europee e promuovere progetti condivisi.

SI tratta di municipi di 38 differenti Paesi che insieme si pongono l’obiettivo di rafforzare il ruolo delle Amministrazioni locali nelle politiche UE. L'assessora Cera: «Opportunità strategica» Il Comune di Padova è stato ufficialmente accolto nella rete Eurocities, la più importante piattaforma europea che riunisce oltre 200 città impegnate a costruire politiche urbane innovative e sostenibili. L’adesione è stata approvata dagli Steering Committees, il più alto consiglio decisionale dell'organizzazione nella gestione del progetto, dei Forum Digital ed Environment, insieme all’Executive Committee della rete, l’organo direttivo guidato da 12 città e dai rispettivi sindaci.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Approfondimenti su Padova Eurocities Sansepolcro entra nella rete Prisma, un meteorite porta il nome della nostra città La rete fa un brutto scherzo al Comune brianzolo che diventa una "città fantasma" La mancata indicizzazione del sito del Comune di Meda ha causato la sua invisibilità online, trasformandolo in una “città fantasma” sul web. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Padova Eurocities Argomenti discussi: Giornata della memoria: le iniziative a Padova in occasione del 27 gennaio 2026; Giorno della memoria 2026, tutte le iniziative Padova; Al via il piano di formazione per la semplificazione dei processi comunali / Comunicati / Novità / Homepage; Sport, studio e benessere all'Università di Padova. Acegasapsamga Spa e Estenergy Spa, rinnovato il protocollo a sostegno di chi ne ha bisognoE' un fenomeno in crescita quello della cosiddetta povertà energetica che si manifesta quando una famiglia non riesce ad accedere ai servizi energetici essenziali come riscaldamento, raffrescamento e ... padovaoggi.it Il garante dei detenuti: «Scelte del Dap cancellano anni di percorsi. A rischio i fragili e i più anziani»Bincoletto: «Il detenuto suicida doveva essere trasferito insieme agli altri della sezione di alta sicurezza che verrà declassata a media. Nei venticinque posti in altrettante celle dove stava solo un ... padovaoggi.it C'è tanto lavoro da 16 anni dietro ogni uscita della Corri X Padova: grazie a tutto lo staff del Settore Servizi Sportivi del Comune di Padova, alla Polizia Municipale di Padova, alla Polizia di Stato, 2° Reparto Mobile - GS Fiamme Oro, Comando Regionale Venet - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.