fondazione cer italia ad arezzo per econatura

La Fondazione CER Italia partecipa alla sezione “Energy Days” di EcoNatura, che si svolge ad Arezzo dal 27 febbraio al 1° marzo. L’evento si concentra sul tema della transizione energetica, con l’obiettivo di promuovere una discussione condivisa e responsabile. La fondazione presenta le proprie iniziative e progetti legati alla sostenibilità energetica, coinvolgendo visitatori e stakeholder presenti alla fiera.

Arezzo, 27 febbraio 2026 – Fondazione CER Italia inaugura la propria partecipazione alla sezione “Energy Days” di EcoNatura, in programma ad Arezzo dal 27 febbraio al 1° marzo, portando al centro dell’attenzione il tema della transizione energetica giusta e condivisa. La manifestazione rappresenta un punto di riferimento per il settore delle energie rinnovabili e delle tecnologie sostenibili, offrendo uno spazio di confronto dedicato alla riduzione dei consumi, alla diffusione di soluzioni pulite e alla realizzazione di ambienti rispettosi dell’ecosistema. Nel corso della mattinata odierna, Fondazione CER Italia ha firmato un importante protocollo d’intesa con 14 Associazioni Consumatori del CNCU. 🔗 Leggi su Lanazione.it

’EcoNatura’ ad Arezzo. L’innovazione green che aiuta l’ambienteArriva ad Arezzo Fiere e Congressi da oggi al 1 marzo la prima edizione di EcoNatura.

