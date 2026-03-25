Comune di Scafati Vollaro aderisce al gruppo di Fratelli d' Italia

Il consigliere comunale di Scafati ha annunciato ufficialmente la sua adesione al gruppo di Fratelli d’Italia. La decisione è stata comunicata dal consigliere stesso, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sulle eventuali conseguenze politiche. Il coordinatore cittadino del partito ha commentato l’evento, evidenziando la soddisfazione per l’ingresso di un giovane professionista nel gruppo.

Il consigliere comunale di Scafati Giuseppe Vollaro ufficializza la propria adesione al gruppo Fratelli d’Italia “Accolgo con soddisfazione l'adesione di Vollaro al gruppo di Fratelli d’Italia - dichiara il coordinatore cittadino Mario Santocchio - Si tratta di un giovane professionista animato da una sincera e profonda passione per la città di Scafati. La sua presenza rappresenta un valore aggiunto per il nostro percorso politico e per le sfide che ci attendono”. Vollaro affiancherà il capogruppo Cristoforo Salvati, che esprime a sua volta apprezzamento per l’ingresso del nuovo componente: “Il partito cresce ed è un buon segno per la nostra comunità politica ed umana. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Comune di Scafati, Vollaro aderisce al gruppo di Fratelli d'Italia Articoli correlati Ex sindaco lascia Fratelli d'Italia e aderisce alla LegaL'adesione ufficializzata in occasione dell'inaugurazione della sede cittadina del partito alla presenza di Zinzi, Grimaldi, Piccerillo, Brogna e... San Giorgio Ionico, Russo lascia Fratelli d’Italia e aderisce a Futuro NazionaleTarantini Time QuotidianoCambio di collocazione politica per Roberto Russo, già candidato sindaco del centrodestra e capogruppo uscente di Fratelli... Altri aggiornamenti su Comune di Scafati Vollaro aderisce al... Scafati, bando per la Serra Grande nella Villa Comunale: Carotenuto solleva dubbi sulla concessioneA sollevare perplessità è il consigliere comunale di minoranza Francesco Carotenuto, esponente del gruppo Scafati Arancione, che punta il dito su alcuni aspetti della concessione. agro24.it Avviso pubblico di avvio del procedimento di approvazione del progetto denominato Opere Di completamento della rete fognaria del comune di scafati (sa) - Opere di tipo a-b1 ...Avvio dei procedimenti di approvazione del progetto definitivo ed esecutivo dell?opera pubblica denominata: Opere di completamento della rete fognaria del Comune di Scafati (SA) - Opere di tipo A-B1 ... regione.campania.it