In un quadro politico segnato da tensioni e alleanze in evoluzione, si parla di un presunto complotto che coinvolgerebbe figure di spicco del panorama nazionale. Secondo alcune ricostruzioni, un noto imprenditore avrebbe sostenuto la nomina di una candidata locale per ridimensionare altre figure politiche di rilievo. Inoltre, si riportano pressioni per favorire un cambio di governo attraverso un esecutivo tecnico, con l’obiettivo di sostituire l’attuale amministrazione.

l «Bullo» sponsorizza l’ascesa di Silvia Salis così da indebolire Conte e Schlein. L’Ingegnere spinge per sostituire la Meloni con un governo tecnico. Carlo De Benedetti in versione Nostradamus prevede che presto Giorgia Meloni sarà spazzata via. In un’intervista a Lilli Gruber andata in onda giovedì sera, l’Ingegnere ha sputato veleno contro il presidente del Consiglio, definita, nella mezz’ora scarsa di chiacchiere da salotto su La7, «menzognera di prima qualità», «annebbiata», «infantile» e «asservita in ginocchio da Trump». Perché l’ex padrone di Olivetti, che piazzò vecchie telescriventi al ministero delle Poste in cambio di tangenti, ce l’abbia tanto con il premier non è dato sapere ma si può immaginare. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Il complotto Renzi-De Benedetti

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