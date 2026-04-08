Secondo un giornalista della Gazzetta dello Sport, il nome di Antonio Conte viene condiviso da tutti i candidati alla presidenza della Federazione Italiana Giuoco Calcio. La notizia riguarda le preferenze espresse dai diversi pretendenti alla guida dell’ente calcistico nazionale, che sembrano convergere sulla figura dell’ex allenatore di successo. La discussione si concentra sulle possibili implicazioni di questa scelta condivisa.

La Gazzetta: "Serve altro per capire che Conte al momento è in vantaggio nella corsa alla panchina azzurra? I principali concorrenti, al momento, sono Roberto Mancini e Max Allegri" Napoli's Italian coach Antonio Conte is pictured before the Italian Serie A football match between Genoa and Napoli at the Luigi Ferraris stadium in Genoa on February 7, 2026. Isabella BONOTTO AFP Per Fabio Licari della Gazzetta dello Sport, il nome di Antonio Conte mette d’accordo proprio tutti i candidati alla presidenza della Figc. Il cerchio sembra chiudersi. Aurelio De Laurentiis designa Giovanni Malagò presidente ideale. Malagò lascia intendere che Antonio Conte sarebbe il suo ct del futuro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Da Abete a Malagò: il nome di Conte mette d’accordo proprio tutti

Figc, la corsa per il dopo Gravina: Malagò, Abete e quel nome a sorpresa...Il bambino passeggia con uno splendido golden retriever insieme agli amichetti, nota la folla impressionante di giornalisti che stazionano davanti...

Nuovo presidente FIGC, non solo Abete e Malagò: spunta un nuovo nome a sorpresa. Di chi si trattadi Angelo CiarlettaNuovo presidente FIGC, non solo Abete e Malagò: spunta un nuovo nome a sorpresa per il post Gravina.

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Gravina verso le dimissioni: da Abete a Malagò, chi può sostituirlo alla guida della FIGCRibaltone al vertice della FIGC: Gravina rassegnerà le dimissioni e per l'incarico di presidente sono in lizza, tra gli altri, Abete, Malagò e Marani. msn.com

Giancarlo Abete, uno dei candidati alla presidenza della FIGC per il dopo Gravina - facebook.com facebook

#Abete sul post-Gattuso: "Conte di primissima fascia". Poi aggiunge: "Le italiane in Champions dimostrano che..." x.com