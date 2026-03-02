Il Milan ha raggiunto un accordo con il Corinthians per l'acquisto di André, centrocampista brasiliano classe 2006, in vista del prossimo calciomercato estivo. Tuttavia, un imprevisto legato a un capriccio rischia di compromettere l'operazione di mercato. La trattativa tra le due parti è in corso, ma non sono stati resi noti ulteriori dettagli o eventuali sviluppi.

È giallo nel possibile trasferimento di André Luiz Santos Dias, centrocampista brasiliano classe 2006 del Corinthians meglio conosciuto come André, al Milan per la prossima sessione estiva di calciomercato. 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione. Milan e Corinthians, di fatto, hanno trovato l'accordo sulle cifre per il cartellino del giocatore: 15 milioni di euro più 2 di bonus. Trovata la quadratura del cerchio anche sui dettagli: il 20% di un'eventuale, futura rivendita finirebbe nelle casse della società di San Paolo. Quando sembrava a posto, è arrivata la retromarcia del Presidente del 'Timão', Osmar Stabile. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - André, accordo Milan-Corinthians: ma un capriccio mette in pericolo l’operazione di mercato. Il Diavolo …

Milan, intesa raggiunta per André del Corinthians: operazione milioniIl Milan è vicino a formalizzare l’ingaggio di André, centrocampista brasiliano in forza al Corinthians, in una operazione stimata intorno ai 17...

Calciomercato Milan, intesa raggiunta per André del Corinthians: operazione da 17 milioni per il nuovo talento brasilianoCalciomercato Milan, intesa raggiunta per André del Corinthians: operazione da 17 milioni per il nuovo talento brasiliano Milinkovic Savic, idea...

Altri aggiornamenti su Milan Corinthians.

Temi più discussi: Milan, accordo raggiunto per il giovane Andrè del Corinthians; Il Milan a un passo da André, centrocampista brasiliano. Ecco come gioca e quanto costa; Milan-Corinthians, il caso André e la proposta vincolante: cosa sta succedendo nel trasferimento del brasiliano; Milan, colpo a sorpresa: è quasi fatta per André, arriva dal Corinthians.

André-Milan, il presidente del Corinthians blocca tutto: troppo bassa l'offerta del Milan. Le ultime dal BrasileIl presidente del Corinthians, Osmar Stabile, ha deciso di bloccare la cessione del giovane centrocampista classe 2006 André al Milan. L'accordo tra i due club e tra i rossoneri e ... milannews.it

Corinthians, il presidente Stabile dice no alla cessione di André al Milan: i motiviIl presidente del Corinthians, Osmar Stabile, ha deciso di bloccare la cessione del giovane centrocampista classe 2006 André al Milan. Lo riferisce il giornalista brasiliano Jorge Nicola e lo conferma ... milannews.it

SCOPPIA IL CASO ANDRÉ Un accordo praticamente già fatto tra Milan e Corinthians. Manca quella più importante, quella del presidente Osmar Stabile Infatti, secondo quanto raccolto dall’ESPN Brasil, il proprietario del club non ha ancora depost facebook

Rischia di sfumare l'affare #André per il #Milan Il cavillo del #Corinthians e la carta dell'intervento della #FIFA x.com