Brutta battuta d' arresto per il Cesena che cade a Castellammare di Stabia Si complica il discorso playoff
Il Cesena ha subito una sconfitta per 2-0 a Castellammare di Stabia, segnando la seconda sconfitta sotto la gestione Cole dopo quella di Mantova. La partita ha reso più difficile il percorso verso i playoff, poiché i bianconeri devono ora sperare che la Carrarese non vinca in trasferta contro la Reggiana. La squadra si trova in una posizione complicata in classifica a pochi turni dalla fine del campionato.
Brutta battuta d'arresto per il Cesena che perde 2-0 a Castellammare di Stabia. Arriva la seconda sconfitta della gestione Cole dopo quella di Mantova, il discorso playoff ora si complica perché i bianconeri sono costretti a sperare che la Carrarese non vinca in casa della Reggiana. Al Menti.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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