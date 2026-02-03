Niscemi dalla Regione i primi 13 milioni per gli sfollati FdI | Risposte concrete non è il momento delle polemiche

La Regione ha messo a disposizione i primi 13 milioni di euro per aiutare gli sfollati di Niscemi. L’obiettivo è restituire loro una casa il prima possibile e far riprendere il territorio colpito dal ciclone Harry. Fratelli d’Italia sottolinea che si tratta di risposte concrete, lontane dalle polemiche, e che ora l’attenzione deve essere tutta sulla ricostruzione e la ripresa in vista dell’estate.

Restituire nel più breve tempo possibile una casa agli sfollati di Niscemi e permettere ai territori colpiti dal ciclone Harry di risollevarsi in vista della prossima stagione estiva. Sono questi i due temi principali affrontati nel corso dell'ultima riunione a Palazzo d'Orléans della cabina di regia istituita dal governatore della Regione siciliana, Renato Schifani. "Manteniamo l'impegno di vederci almeno una volta a settimana – dice Schifani – per tenere costantemente sotto controllo gli interventi che la Regione sta portando avanti in favore della popolazione che ha subito le gravi conseguenze del ciclone Harry e della frana di Niscemi.

