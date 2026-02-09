Sono 122 le famiglie di Pistoia che hanno chiesto i Buoni Scuola per gli asili privati. La Regione Toscana ha annunciato che presto arriveranno gli aiuti, con 78 domande già accolte. Le famiglie attendono ora le conferme ufficiali e i primi pagamenti.

Sono state 122 le domande presentate dalle famiglie pistoiesi per ottenere i Buoni Scuola 2025 della Regione Toscana, il contributo destinato ai bambini che frequentano le scuole dell’infanzia paritarie. Di queste, il Comune ne aveva inizialmente accolte 80 e respinte 42, ma dopo la verifica regionale il numero definitivo dei beneficiari è sceso a 78, poiché due richieste sono risultate presentate da nuclei familiari residenti fuori dalla Toscana. I Buoni Scuola sono una misura regionale dedicata alle famiglie con bambini dai 3 ai 6 anni che frequentano scuole dell’infanzia paritarie – comunali o private convenzionate – che prevedono il pagamento di una retta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Buoni scuola per gli asili privati. Presto gli aiuti alle famiglie. Accolte settantotto domande

Il Comune ha annunciato l'anticipazione dei ristori per le famiglie colpite dall'alluvione di Malacoda, avvenuta quasi quattordici mesi fa.

