Ischia nave dei rifiuti ferma | camion sui traghetti e disagi nei collegamenti

Da febbraio, l’unica nave impiegata per il trasporto dei rifiuti da Ischia è ferma in cantiere. Di conseguenza, i camion che normalmente usano i traghetti sono costretti a viaggiare sulle rotte ordinarie, causando disagi al traffico merci e complicando i collegamenti tra l’isola e la terraferma. La situazione ha portato a un aumento dei problemi logistici nella zona.

Dal 27 febbraio ferma in cantiere l’unica nave per il trasporto dei rifiuti da Ischia. I camion viaggiano sulle corse ordinarie causando problemi al traffico merci. La Prefettura convoca un tavolo per trovare una soluzione. Disagi nei collegamenti marittimi con Ischia, dove dal 27 febbraio è ferma in cantiere per manutenzione l’unica nave destinata al trasporto dei rifiuti dall’isola. Le criticità si registrano soprattutto sulle corse mattutine tra Ischia e Pozzuoli, principale hub portuale per il traffico veicolare da e verso le isole del Golfo di Napoli. La situazione sta generando difficoltà crescenti per le aziende di trasporto isolane, che temono ulteriori problemi nelle prossime settimane. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Ischia, nave dei rifiuti ferma: camion sui traghetti e disagi nei collegamenti Articoli correlati Maltempo in Campania, disagi nei collegamenti marittimi per Ischia e ProcidaMaltempo in Campania: sospese diverse corse dei mezzi veloci e alcuni traghetti per Ischia e Procida. Riprendono i collegamenti marittimi nel Golfo di Napoli: tornano attivi i traghetti per Ischia, Capri e ProcidaMigliora il meteo nel Golfo di Napoli: ripartono i traghetti per Ischia, Capri e Procida dai porti di Napoli e Pozzuoli. Approfondimenti e contenuti su Ischia nave dei rifiuti ferma camion... Temi più discussi: Trasporto rifiuti via mare, affidiamolo al CISI!; TRASPORTI MARITTIMI. NEW ATEC: ADESSO BASTA. NON POSSIAMO PIù FAR FINTA DI NON VEDERE!; Trasporti merci nel caos, appello al Prefetto; REGNO DI NETTUNO Controlli in mare dopo le piogge: acque pulite e nessuna emergenza. Ischia senza nave per il trasporti dei rifiuti, rischio disagi per PasquaDisagi nei collegamenti marittimi per Ischia dove, dal 27 febbraio, è ferma in cantiere per manutenzione l'unica nave dedicata al trasporto dei rifiuti dall'isola. (ANSA) ... ansa.it Niente nave speciale, rifiuti trasportati su corse di linea: a Ischia c'è preoccupazione per le feste pasqualiSi registrano ancora disagi a Ischia dove, dallo scorso 27 febbraio, è ferma in cantiere per manutenzione l'unica nave dedicata al trasporto dei rifiuti dall'isola. Inizialmente era stata annunciata u ... napolitoday.it La minaccia delle “reti fantasma” per la salute dei nostri mari Nave Gregoretti e il nucleo operatori subacquei, entrambi della Guardia Costiera, hanno rimosso una rete fantasma al largo di Ischia. La rete da circuizione, di circa 300 metri lineari, era stata segnal - facebook.com facebook