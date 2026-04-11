Un avvocato cassazionista di 59 anni, appartenente a diverse forze politiche, ha annunciato la sua candidatura come sindaco. La coalizione che lo sostiene include il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle, Azione, Italia Viva, +Europa, Rifondazione Comunista, l’Associazione civica e altre forze. La sua candidatura si inserisce in un quadro politico in cui si uniscono diverse forze per le prossime amministrative.

Avvocato cassazionista di 59 anni, Marcello Bergonzi Perrone è il candidato sindaco della coalizione composta da Pd, M5S, Avs, Rifondazione, Azione, Italia Viva, +Europa e civici. Ieri si è presentato nella sede elettorale di via Emilia 148. "Sono una persona determinata che non si tira mai indietro - ha detto -. Sono stato musicista e ho avuto successo, sono stato militare e ho avuto successo, così come quando sono stato accademico. Non ho mai tradito le aspettative di chi ha creduto in me". Senza avere un passato politico, Bergonzi Perrone è certo di riuscire a fare bene: "Sono una persona determinata che non si tira mai indietro. Ho deciso di candidarmi per un impegno civico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Il campo largo si unisce su Gaza: “La prima cosa che faremo al governo è riconoscere lo Stato di Palestina”Sulla politica estera ci sono delle divisioni, ma "non abbiamo più paura di nulla".

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Temi più discussi: Il campo largo si unisce con Bergonzi. Perrone; Trent'anni fa le elezioni politiche con il 5-0 di eletti in provincia per l'Ulivo più Rifondazione Comunista. A Roma andarono: Bergonzi, Rescaglio, Pezzoni, Trabattoni e Risari; VOGHERA 5/04/2026: Elezioni Comunali. Azione ufficialmente al fianco del candidato Bergonzi Perrone; Voghera, volti nuovi e vecchie glorie a caccia del seggio in Consiglio.

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