Fernando Farroni, rappresentante di Casa Riformista, ha annunciato ufficialmente la sua candidatura a sindaco di Portici con il supporto di Fico. La proposta è stata approvata e Farroni si presenta come candidato del campo largo, escludendo il Partito Democratico. La decisione è stata comunicata in un breve comunicato ufficiale, segnando un passo importante nella corsa elettorale per la città.

In campo anche la lista Fernando Farroni Sindaco. Otto liste, ma una coalizione destinata a crescere: sono già in cantiere altre liste di giovani e professionisti. La gran parte dei partiti del campo largo, tranne il Pd, sostengono Farroni, dunque, che nei prossimi giorni dovrebbe ufficializzare, insieme alle liste civiche alleate, il suo candidato alla successione di Vincenzo Cuomo, alla guida di Portici per ben quattro mandati, da pochi mesi assessore regionale della giunta di Roberto Fico. A proposito di Fico: il deputato del M5s Alessandro Caramiello sottolinea che “tutto il percorso che ha portato alla candidatura di Farroni è stato condiviso con il governatore Fico e la coordinatrice provinciale del M5s, Carmela Auriemma. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Portici, Farroni si candida a sindaco con il via libera di Fico. Con lui il campo largo, tranne il Pd

Articoli correlati

De Luca spacca il Pd e si candida a sindaco di Salerno. Ruotolo: “Basta con il feudalesimo”L'europarlamentare attacca l'ex governatore che punta ad andare alle elezioni nella sua città anche da solo e con le liste civiche Don Vincenzo non...

Portici, Fernando Farroni federatore del Campo Progressista: “Costruiamo insieme il futuro”Sanità, Giuliano (UGL): “Al Sud una voragine di medici, qualità dell’assistenza non può dipendere dal luogo in cui si vive” UNICEF/Siria: i bambini...

Altri aggiornamenti su Portici Farroni si candida a sindaco...

Portici, Farroni scende in campo: parte la sfida elettorale. M5S: Fico sosterrà la candidaturaPortici – Fernando Farroni rompe gli indugi e ufficializza la sua candidatura a sindaco. Lo ha fatto questa mattina a Villa Fernandes, davanti a una platea composta da cittadini, rappresentanti politi ... msn.com

Farroni ufficializza la candidatura a sindaco: nasce la coalizione progressistaCon una sala gremita e la presenza di numerosi cittadini, esponenti politici e giornalisti, si è tenuta questa mattina a Villa Fernandes la conferenza stampa che ha segnato l’ufficializzazione della c ... ilroma.net