Un’immagine pubblicata sui social mostra un uomo con un pantalone rosso acceso e una cravatta abbinata, attirando l’attenzione degli utenti. La foto ha suscitato commenti e reazioni, in particolare una frecciata indirizzata a un altro esponente politico. La discussione si è sviluppata sui canali digitali, dove sono stati condivisi anche altri dettagli relativi allo stile e alle parole dell’autore del post.

La foto con la sfavillante calza rossa con righino nero d’ordinanza, pendant con la cravatta, postata da Carlo Calenda sul palco di piazza del Popolo, in occasione della Festa della Polizia, ha scatenato immediatamente i follower che su X, Instagram e Facebook non si sono risparmiati nel commentare l’accessorio intimo indossato dal leader di Azione. Quel rosso ha funzionato meglio del drappo del torero nell’arena: ha scatenato la furia del piccolo bullo che alberga in ciascuno di noi e, al contempo, ha servito allo stesso Calenda l’opportunità di divertirsi a rispondere a suo modo ai follower. Ma, a dirla tutta il post, calza rossa o meno, aveva anche un secondo innesco non meno esplosivo seppure ammantato di una patina ironica, anche questa tipica del modo in cui Calenda popola e vive nelle bolle dei social.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il Calenda social dai calzoni rossi e la frecciata a Conte

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