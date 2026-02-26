Elisabetta Canalis torna single? La frecciata social | Nessuna donna vuole un uomo così

Amore al capolinea per Elisabetta Canalis e Alvise Rigo? A giudicare dall’indiscrezione lanciata qualche giorno fa da “Vanity Fair” sembra proprio di sì. A parlare di rottura è stato Santo Pirrotta nella sua rubrica sul magazine patinato. “Tornata in Italia per la Fashion Week, la showgirl appare raggiante e concentrata su lavoro, amici e allenamenti – si legge – Accanto a lei, però, non si vede più Alvise Rigo. Del flirt – mai confermato – resta solo qualche scatto del passato. Oggi Elisabetta sembra aver scelto di dedicarsi esclusivamente alle sue passioni”. CLICCA E SEGUICI SU FACEBOOK Le ultime foto dell’ex Velina e dell’ex rugbista, oggi attore, che non hanno mai ufficializzato la relazione, risalgono alla notte di Capodanno trascorsa insieme a Los Angeles. 🔗 Leggi su Perizona.it

