New York e New Yorkers Luci e vite che si intrecciano tra le strade della città che non dorme mai

Dal 23 al 25 gennaio, presso lo Spazio Biosfera di via San Martino e Solferino, si terrà la mostra fotografica “New York e New Yorkers”. Un’esposizione che propone un racconto visivo della città di New York, catturando momenti di vita quotidiana, luoghi iconici e frammenti di vita urbana. Un’occasione per scoprire l’anima pulsante di una delle metropoli più famose al mondo, attraverso immagini che rivelano il suo carattere autentico.

Zelig, le pagelle: la gratitudine di Geppi Cucciari, cara, ti amiamo! (10), la pioggia di orrendi cliché sulle persone trans (0) Dal 23 al 25 gennaio, presso lo Spazio Biosfera di via San Martino e Solferino, saràvisitabile la mostra fotografica “New York e New Yorkers”, un racconto per immagini che attraversa la città di New York nel suo quotidiano, tra icone urbane e frammenti di vita vissuta. L’esposizione nasce dallo sguardo di Edoardo Pessi Maraldi, un fotografo che osserva New York senza filtri celebrativi, lasciandosi guidare dal ritmo della città e dalle persone che la abitano. Le fotografie alternano scorci riconoscibili della metropoli a scene ordinarie e intime: volti incontrati per strada, attese, movimenti, reazioni spontanee.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

New York, la città che non dorme mai: tra grattacieli e cultura cosmopolitaNew York è una delle città più rappresentative degli Stati Uniti, nota per i suoi imponenti grattacieli e la vivace scena culturale.

Buenos Aires, la città che non dorme mai: tango, cultura e modernitàBuenos Aires, capitale dell’Argentina, è una città vibrante che unisce tradizione e modernità.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

New York: 45 miliardi di dollari per le infrastrutture; Con Jovanotti a New York: creatività e suggestioni, ecco cosa c'è dietro Niuiorcherubini; Jovayork, il viaggio musicale di Jovanotti a New York: lo speciale in onda lunedì su Sky; Il Re di New York che si innamorò della bottiglia e fece impazzire il Garden.

JOVAYORK, Jovanotti racconta New York su Sky e NOW - Il documentario segue Lorenzonella città che ha ispirato le sue canzoni e il disco Niuiorcherubini, tra musica, strada e creatività in presa ... digital-news.it

Come è nato il nuovo album di Jovanotti: il racconto incredibile di sei giorni a New York per NIUIORCHERUBINI - Jovanotti vola a New York senza un piano e in soli sei giorni nasce un album. Cosa è successo davvero tra Brooklyn, il Bronx e lo studio lo racconta ... alfemminile.com

«Inserito dal New Yorker nella Best of the Year List, "Andarsene" è un romanzo che indaga il peso delle scelte e delle rinunce, e mostra cosa può succedere quando scegliamo non ciò che è giusto per noi, ma per gli altri. Con una lingua asciutta e un racconto x.com

Pacchetti 4* per New York soggiorna presso l'iconico New Yorker 4* di Manhattan da 492€ tasse e volo A/R incluso! - facebook.com facebook