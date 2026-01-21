La lunga notte della città che non dorme è un momento di quiete e riflessione. Dopo il lavoro in redazione e tipografia, trovavo conforto nel contemplare le strade illuminate, osservando il ritmo tranquillo di una metropoli che continua a vivere anche in assenza di activity. È un’occasione per apprezzare il silenzio e la calma, elementi che spesso sfuggono nelle ore più intense del giorno.

Negri Ore dell’ultimo buio. Nel quotidiano ritorno da redazione e tipografia, dove contribuivo al parto talvolta podalico del giornale, uno dei miei piaceri solinghi era quello di guardare la notte di città. Sfilavano solo per me – gratuita illusione - le vetrate illuminate e vuote degli uffici, gli androni altrettanto illuminati e vuoti delle palazzine condominiali, vecchie o di un nuovo già trascorso nella piena tumultuosa del divenire milanese. Nell’ora del grande sonno, l’auto mi riportava quasi da sè a casa. Così il mio sguardo andava incrociando ogni volta quei luoghi abbandonati nello stupore narcotico della notte, uffici e abitazioni, fissandosi infine su certe portinerie ormai prossime al risveglio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

