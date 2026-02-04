Chieri vince ancora e vola ai quarti di finale della CEV Cup. La squadra piemontese ha dominato il Bielsko Biala, battendolo 3-0 anche in casa. Con questa vittoria, le ragazze di coach Dall’Olio si assicurano un posto tra le migliori otto d’Europa. Ora si preparano per affrontare una squadra retrocessa, ma senza sottovalutare l’avversario. La qualificazione è arrivata con una prestazione convincente, che conferma la crescita del team e la solidità del progetto.

Chieri ha fornito un’altra prova di forza nella CEV Cup di volley femminile, la seconda competizione europea per importanza: dopo aver travolto il BKS Bostik Bielsko-Biala con un sonoro 3-0 nell’andata dei playoff, le piemontesi si sono replicate di fronte ai 1.400 spettatori del Pala Gianni Asti di Torino, imponendosi con un altro secco 3-0 (25-13; 25-20; 25-21) contro la temibile formazione polacca e qualificandosi così ai quarti di finale. Le ragazze di coach Nicola Negro hanno preso il largo nella parte centrale dei primi due set e hanno blindato il passaggio del turno, mentre nel terzo parziale si sono prodigate in una bella rimonta dal 17-21 e hanno firmato un parziale di otto punti per imporsi nuovamente con il massimo scarto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Volley femminile, Chieri strapazza il Bielsko Biala e si regala i quarti di CEV Cup contro una retrocessa

Chieri vince facilmente a domicilio contro il Bielsko Biala nella prima partita dei playoff della CEV Cup.

