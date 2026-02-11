In Italia, solo una donna su tre lavora nelle discipline Steam, e ancora meno, una su quattro, si occupa di intelligenza artificiale. La Sirm commenta come sia necessario colmare questa lacuna, soprattutto per aumentare la presenza femminile in settori chiave della tecnologia.

Roma, 11 feb. (Adnkronos Salute) - In Italia solo il 34% delle donne sono impegnate nelle discipline Steam (scienza, tecnologia, ingegneria, arte e matematica) e una percentuale ancora più esigua, il 26%, svolge attività direttamente legate all'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Lo indica un'indagine dell'Unesco, a sottolineare quanto ancora sia forte il divario da colmare per arrivare a una parità di genere. Come da tradizione, in occasione della Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza che si celebra oggi in tutto il mondo, la Sirm (Società italiana di radiologia medica e interventistica) ha promosso al Centro diagnostico italiano (Cdi) a Milano, in collaborazione con Fondazione Bracco, l'edizione 2026 su 'Intelligenza artificiale: conoscenza, responsabilità e partecipazione'. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ricerca, in Italia 34% donne nelle Steam e 26% nell'Ia. Sirm: "Colmare lacuna"

Steam ha recentemente aggiornato le sue politiche riguardo ai contenuti generati dall'intelligenza artificiale nei videogiochi.

