La Commissione Europea ha annunciato una strategia di investimento nell’energia pulita, destinando 75 miliardi di euro. La cifra sarà impegnata nei prossimi tre anni attraverso la Banca Europea per gli Investimenti. L’obiettivo è finanziare progetti nel settore, con l’intento di promuovere la transizione energetica e ridurre il divario tra le regioni europee.

La Commissione Europea ha varato una strategia d’investimento per l’energia pulita, impegnando 75 miliardi di euro attraverso la Banca Europea per gli Investimenti nei prossimi tre anni. Questa iniziativa mira a colmare il divario annuo di 660 miliardi necessario alla transizione energetica entro il 2030. Il piano strutturato affronta le carenze finanziarie che bloccano la decarbonizzazione del sistema energetico europeo, puntando su quattro pilastri fondamentali: infrastrutture di rete, riduzione dei rischi tecnologici, efficienza energetica e cooperazione istituzionale. La data chiave è il 10 marzo, quando l’Esecutivo UE ha reso pubblica questa roadmap finanziaria. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 75 miliardi UE: la strategia per colmare il divario

Articoli correlati

A Rimini mercato immobiliare in fermento. "La sfida ora è colmare il divario tra domanda e offerta"“I dati presentati confermano un mercato immobiliare in fermento, con Rimini protagonista nel panorama regionale”.

Donne e discipline tecnico-scientifiche: “Colmare il divario per rafforzare l’Europa”In Europa le donne costituiscono circa il 41% della forza lavoro nei settori scientifici e ingegneristici, ma la loro presenza rimane ancora...

Altri aggiornamenti su 75 miliardi UE la strategia per colmare...

Temi più discussi: Sgravi in bolletta e contratti flessibili, le linee guida dell’Ue contro il caro energia; UE, maxi-piano per l’energia pulita: 660 miliardi l’anno e svolta sui mini-reattori nucleari; Energia, UE vuole smarcarsi da sviluppi geopolitici; Strategie marittime e portuali UE: competitività e sicurezza per l’intero ecosistema.

UE, maxi-piano per l’energia pulita: 660 miliardi l’anno e svolta sui mini-reattori nucleariInvestimenti energia pulita UE Bruxelles lancia la nuova strategia per mobilitare capitali privati e scommette sugli SMR ... energiaoltre.it

Strategia di investimento per l’energia pulita: pronti 75 mld in finanziamentiCome la Commissione UE punta a colmare un gap di 660 mld/a Tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare, recita un vecchio adagio. E tra gli obiettivi della transizione energetica e il capitale ... rinnovabili.it

#TG2000 - #VonderLeyen: “La #guerra è già costata 3 miliardi ai contribuenti” #11marzo #Benzina #accise #petrolio #Hormuz #IranIsraelWar #IranWar #Teheran #MedioOriente #Trump #Netanyahu #Israele #Iran #Khamenei #NEWS #TV2000 @tg2000it x.com

Nel 2025 il gruppo ha registrato un fatturato di 39,9 miliardi di euro e un utile netto in incremento del 6% su base annua a 6,22 miliardi di euro - facebook.com facebook